عاجل.. اليابان تحظر تصدير الأوراق النقدية والذهب إلى روسيا

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، أنها تحظر توريد الأوراق النقدية والعملات الذهبية وسبائك الذهب إلى روسيا بسبب التطورات الأخيرة في أوكرانيا، بحسب موقع «روسيا اليوم».

حظر المنتجات الفاخرة

وقالت السلطات اليابانية، اليوم، إن اليابان تفرض أيضاً حظراً على تصدير المنتجات الفاخرة بما فيها السيارات الثمينة والمجوهرات والأحجار الكريمة إلى روسيا ابتداء من 5 أبريل المقبل.

وأضافت السلطات أن قرار العقوبات اليابانية سوف يشمل حظر الكحول والتبغ ومستحضرات التجميل والعطور والفراء والمنتجات الجلدية والقبعات والملابس والأحذية والأواني الزجاجية والسيراميك والسجاد والبيانو والتحف والفنون الجميلة والدراجات النارية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وكذلك نماذج الساعات باستخدام المعادن الثمينة.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تمنع فيها اليابان تصدير منتجات إلى روسيا على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، حيث سبق وفرضت حظراً على تصدير نحو 300 نوع من البضائع والتكنولوجيات.