مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادثين متفرقين بالبحيرة

أصيب شخصين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم توك توك مع سيارة عند محجر الزواوى بطريق دمنهور المحمودية بمحافظة البحيرة، وجري نقل المصابين إلى مستشفى الرحمانية المركزي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز الرحمانية يفيد استقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات إثر وقوع حادث تصادم بين توك توك وسيارة ملاكي بطريق دمنهور المحمودية بنطاق ذات المركز وحرر محضر بالواقعة.

أسفر الحادث عن إصابة كل من، محمد محمد الحناوى، 54 سنة، مقيم الرحمانية، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم واشتباه كسر بفخ الأيمن، وكسر في الساق اليسرى، السيد محمد عبده، 22 سنة، مقيم الرحمانية مصاب بكدمات واشتباه كسر بالقدم اليسرى، واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقل المصابين بواسطة سيارة الإسعاف، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.

كما لقي شخص مصرعه فيما أصيبت آخر إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل بدراجة نارية أمام مزلقان قرية الفتح التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة وعمل الإسعافات الأولية للمصاب وحرر المحضر اللازم.

أسفر الحادث عن وفاة أحمد عبدالعاطي عبدالرحمن، 59 سنة، مقيم دمنهور جثة هامدة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفي الرحمانية المركزي، فيما أصيبت رمضان السيد تاج، 29 سنة، مقيم بالرحمانية، مصاب بكدمات متفرقة، وكسر في الذراع اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.