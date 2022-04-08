مصرع طالب في حادث سير بسوهاج

لقي طالب مصرعه بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج؛ إثر اصطدام سيارة ملاكي به بعد اختلال عجلة القيادة بيد سائقها بالطريق الزراعي الشرقي في مركز دار السلام.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة دار السلام بوجود حادث تصادم ومتوفى بالطريق الزراعي الشرقي داخل دائرة المركز.

حادث سير على طريق مركز دار السلام

وبانتقال قوة لموقع الحادث، تبين أنه خلال سير سيارة ملاكي قيادة زكريا ح ر ا ب، 25 عاما، سائق ويقيم بدائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بأحد المارة يدعى مصطفى ع م ع ا، 13 عاما، طالب بالمرحلة الإعدادية، وتم نقله لمستشفى جرجا العام لإسعافه ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله للمستشفى، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام.

والد المتوفى يتهم السائق بالتسبب في وفاة نجله

وبسؤال والده عادل م ع ا، 35 عاما عامل، ومقيم بمركز دار السلام، أفاد بأنه خلال سير نجله معه بجانب الطريق الزراعي الشرقي فوجئ بإحدى السيارات تنحرف عن مسارها وتصدم نجله واتهم قائد السيارة بالتسبب فـي الحادث، ونفى الشبهة الجنائية.

وبسؤال قائد السيارة، قرر بأن عجلة القيادة اختلت بيده وفوجئ بالمتوفى أمامه ولم يتمكن من مفاداته، فاصطدم به، ما أدى إلى مصرع الطالب، وتم التحفظ على السيارة.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة؛ أدى إلى نزيف داخلي بالمخ ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.