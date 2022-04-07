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عاجل.. فزع في تل أبيب بعد حادث إطلاق النار «بث مباشر وفيديو»

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خالد عبد الرسول
10:52 م | الخميس 07 أبريل 2022
جانب من موقع اطلاق النار في وسط تل أبيب

جانب من موقع اطلاق النار في وسط تل أبيب

سادت حالة من الخوف والفوضى والارتباك المنطقة التي شهدت حادث إطلاق النار وسط العاصمة الإسرائيلية، تل أبيب، مساء اليوم، عقب إطلاق مسلحين النار في أحد شوارع المدينة، وهو الحادث الذي أعلن مسؤول في وزارة الصحة الإسرائيلية، أنه أدى لمقتل شخصين على الأقل وجرح 8 آخرين.

سكان المدينة يفرون من مكان الحادث

وتبين اللقطات المصورة حالة الفوضى والهلع بين سكان المدينة الذين سارعوا بالجري بعيدا عن موقع الحادث، فيما حاولت الشرطة الإسرائيلية محاصرة المهاجمين وتبادل إطلاق النار معهم.

اثنان من المصابين حالتهما خطيرة

وكشفت مصادر مُطلعة أن اثنين من المصابين حالتهما خطيرة، فيما قالت وسائل الإعلام المحلية إن تبادل إطلاق النار لا يزال مستمرا، وأظهر بث مباشر عمليات إجلاء الجرحي بواسطة رجال الإسعاف.

وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن إطلاق النار وقع في عدة أماكن من شارع ديزنغوف، الذي يعد من أكثر الأماكن ازدحاما في تل أبيب.

  

مسؤول بالشرطة: إطلاق النار على أحد المنفذين

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الشرطة، لم تذكر اسمه، أن الأمن أطلق النار على أحد المنفذين، ويواصل مطاردة آخر.

ودعت الشرطة السكان للبقاء بعيدا عن أماكن المطاردة، كما نصحتهم بعدم الاقتراب من النوافذ.

وكانت إسرائيل قد شهدت مؤخرا عدة حوادث إطلاق نار وطعن متتالية.

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