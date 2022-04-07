عاجل.. فزع في تل أبيب بعد حادث إطلاق النار «بث مباشر وفيديو»

سادت حالة من الخوف والفوضى والارتباك المنطقة التي شهدت حادث إطلاق النار وسط العاصمة الإسرائيلية، تل أبيب، مساء اليوم، عقب إطلاق مسلحين النار في أحد شوارع المدينة، وهو الحادث الذي أعلن مسؤول في وزارة الصحة الإسرائيلية، أنه أدى لمقتل شخصين على الأقل وجرح 8 آخرين.

Chilling video: pedestrians flee the scene of tonight's terror attack in central Tel Aviv, in which at least five people have been wounded, several seriously.pic.twitter.com/BXclhSk1Wf — Avi Mayer (@AviMayer) April 7, 2022

سكان المدينة يفرون من مكان الحادث

وتبين اللقطات المصورة حالة الفوضى والهلع بين سكان المدينة الذين سارعوا بالجري بعيدا عن موقع الحادث، فيما حاولت الشرطة الإسرائيلية محاصرة المهاجمين وتبادل إطلاق النار معهم.

תיעוד מתוך מצלמת אבטחה: אזרחים נמלטים מירי המחבל pic.twitter.com/1XJm3lRd9O — רן שמעוני Ran Shimoni (@ran_shimoni) April 7, 2022

اثنان من المصابين حالتهما خطيرة

وكشفت مصادر مُطلعة أن اثنين من المصابين حالتهما خطيرة، فيما قالت وسائل الإعلام المحلية إن تبادل إطلاق النار لا يزال مستمرا، وأظهر بث مباشر عمليات إجلاء الجرحي بواسطة رجال الإسعاف.

כעת בדיזנגוף: כוחות משטרה רצים ברחוב, ככל הנראה אחרי התרעה להימצאות אפשרית של המחבל הנמלט pic.twitter.com/UUPahA84da — רן שמעוני Ran Shimoni (@ran_shimoni) April 7, 2022

وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن إطلاق النار وقع في عدة أماكن من شارع ديزنغوف، الذي يعد من أكثر الأماكن ازدحاما في تل أبيب.

مسؤول بالشرطة: إطلاق النار على أحد المنفذين

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الشرطة، لم تذكر اسمه، أن الأمن أطلق النار على أحد المنفذين، ويواصل مطاردة آخر.

ودعت الشرطة السكان للبقاء بعيدا عن أماكن المطاردة، كما نصحتهم بعدم الاقتراب من النوافذ.

وكانت إسرائيل قد شهدت مؤخرا عدة حوادث إطلاق نار وطعن متتالية.