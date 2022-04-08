تراجع أسعار الحديد مع تباطؤ الاستهلاك وانتشار كورونا في الصين

تراجعت العقود الآجلة للصناعات الحديدية الصينية، اليوم الجمعة، حيث فقدت أسعار الصلب أكثر من 2٪، وتضرر الإنتاج في مطاحن الحديد، كما تراجع الاستهلاك نتيجة تفشي موجة انتشار فيروس كورونا في الصين.

وبلغ الاستهلاك الأسبوعي لمنتجات الصلب الرئيسية في الصين 9.6 مليون طن هذا الأسبوع، بانخفاض 3٪ عن الأسبوع السابق، وفقًا لحسابات «رويترز».

تراجع حديد التسليح

وانخفض سعر حديد التسليح في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، للتسليم في أكتوبر، بنسبة 2.5٪ إلى 4962 يوان بما يعادل 779.74 دولارًا للطن، وانخفض بنسبة 3.6٪ خلال الأسبوع.

وتراجعت العقود الآجلة للملفات المدرفلة على الساخن، والمستخدمة في السيارات والأجهزة المنزلية، بنسبة 2 ٪ إلى 5137 يوانًا للطن وانخفضت بنسبة 3.2 ٪ خلال الأسبوع.

أسعار الفولاذ المقاوم للصدأ

كما هبطت أسعار الفولاذ المقاوم للصدأ في بورصة شنغهاي للتسليم في مايو بنسبة 3.2٪ لتصل إلى 19950 يوان للطن.

وانخفضت العقود الآجلة لخام الحديد المعياري في بورصة «داليان» للسلع، لتسليم سبتمبر، بنسبة 2.5٪ إلى 890 يوانًا للطن، ومن المقرر أن تنخفض بنسبة 3.3٪ هذا الأسبوع، كما انخفضت الأسعار الفورية لخام الحديد بنحو 2.5 دولار ليتراجع إلى 157 دولارًا للطن أمس الخميس.

وقالت مؤسسة «هايتونج فيوتشرز»، في مذكرة: «لا يزال التأثير على الطلب على المنتجات النهائية ونقل المواد الخام من هذه الجولة من تفشي الوباء مستمرًا، ومن الصعب زيادة الطلب قصير الأجل على خام الحديد بشكل كبير».

ومع ذلك، يمكن أن يزيد استهلاك خام الحديد إذا تم التحكم في حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل جيد، وتعافت أنشطة البناء في الربع الثاني.

وانخفضت عقود فحم الكوك الأكثر تداولًا في مايو بنسبة 1.4٪ إلى 3183 يوانًا للطن، كما تراجعت أسعار فحم الكوك بنسبة 1.2٪ عند 4019 يوانًا للطن.