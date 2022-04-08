تطهير 36 كيلو متر من المساقي خلال مارس في المنوفية (صور)

قامت محافظة المنوفية بأعمال تطهير المساقي الخصوصية بنطاق المحافظة ورفع نواتج التطهير للترع والمجاري المائية بشكل مستمر، لتقليل الفاقد من الموارد المائية حفاظا على المظهر الحضاري والصحة العامة للمواطنين، وذلك في ضوء تنفيذ تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة.

صرح المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، بأنه تم تطهير مسافة طولية بلغت 36 كيلو و100 متر من المساقي خلال شهر مارس 2022، وتم إزالة جميع الحشائش والعوالق التي تعوق تدفق مياه الري للأراضي المنزرعة بنطاق المحافظة.

وأشار التركاوي في بيان صحفي صادر اليوم، إلى أن التطهير شمل عدد من مراكز المدن ومن بينها مركز شبين الكوم بناحية منشأة عصام بمجموع أطوال 4.15 كم، ومركز أشمون ناحية سمادون، طهواى، مجريا بطول 10 كم، وكذا الشهداء بناحية ساحل الجوابر بطول 2.1 كم، ومركز تلا بناحية بمم، طبلوها، الكماشية بطول 13.65 كم، ومركز منوف بناحية منشأة غمرين، كفر بلمشط بطول 1كم، ومركز بركة السبع بنواحي الغورى، ديا الكوم، هورين بطول 5.2 كم.

أكد وكيل وزارة الزراعة، أنه جار المتابعة المستمرة لتطهير المساقي الخصوصية بجميع نواحي المحافظة ونقل ناتج التطهير أولا بأول لتقليل الفاقد من الموارد المائية وترشيد استخدامها.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على ضرورة الالتزام بخطة التطهير حفاظًا على الرقعة الزراعية والمظهر الحضاري للمحافظة والحد من انتشار الأمراض.