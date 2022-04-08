مسلسل المشوار الحلقة 7.. أين يخفي محمد رمضان حقيبته المليئة بالآثار؟

يترقب جمهور مسلسل المشوار بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة دينا الشربيني الأحداث القادمة من المسلسل بعد تصاعدها الحلقات الماضية، خاصة في الحلقة 6، إذ فاجأ «رمضان» جمهوره بحقيبة تضم العديد من قطع الآثار المهربة والمجوهرات، ورغبته في البحث عن مشتري، لذا يتطلع متابعو العمل الدرامي أكثر إلى أحداث مسلسل المشوار الحلقة 7.

توقعات مسلسل المشوار الحلقة 7

انتهت الحلقة الماضية من مسلسل المشوار بمحمد رمضان وهو يخبر زوجته أنه لا بد أن يتخلص من الحقيبة الخاصة به، وألا تبقى معه طوال الوقت حتى لا يراها أحد ويعرف ما تحتويه، خاصة بعد أن كشف عن احتوائها على الدولارات وقطع الآثار، ومن المتوقع أن يشهد مسلسل المشوار الحلقة 7 قيام محمد رمضان بإخفاء حقيبته، ومعرفة ما ينوي عليه فعله لبيع قطع الآثار ومكان إقامته هو وأسرته.

أبطال مسلسل المشوار

يضم مسلسل المشوار مجموعة من الفنانين، وهم: محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد كمال، حنان يوسف، أحمد مجدي، محمد علي رزق، محمد جمعة، ندى موسى، أحمد صفوت، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

أحداث مسلسل المشوار

تدور أحداث مسلسل المشوار حول ماهر وورد، وهروبهما المستمر من رجال وجيه الشوربجي الذي تم حبسه الحلقات الماضية بتهمة الإتجار في الآثار، ليغادر الزوجان ماهر وورد إلى الإسكندرية وثم يعودا إلى القاهرة، ولكن لا يجدون حتى الآن مكان للسكن، حتى أقاما في حديقة الحيوان الليلة الماضية، وكشفت الأحاديث أيضا أن ورد كانت تعمل خادمة لدى وجيه، وماهر عمل كسائق تاكسي.