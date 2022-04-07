الاختيار 3 الحلقة 6.. مخطط لتقسيم الشعب وصناعة الفتنة في الميادين

استعرض مسلسل الاختيار 3 الذي يعرض على شاشة «أون» في حلقة اليوم عقد اجتماع في قصر الاتحادية جمع الرئيس المعزول محمد مرسي مع القيادي الإخواني محمد البلتاجي، حيث عملوا على مخطط خبيث على تقسيم الشعب وصناعة الفتنة في الميادين.

مفيش حد هيروح إلا لما التصويت يتم

حيث قال «مرسي» للمجتمعين، إنه ينوي طرح الاستفتاء على الدستور السبت، موجها حديثه لـ «البلتاجي» بسرعة الانتهاء من مواد الدستور الليلة، فرد عليه بصعوبة الانتهاء من هذه المواد في ليلة واحدة، قائلا: «فيه مواد كتير محتاجة دراسة»، فقاطعه «مرسي» قائلا: «مفيهاش أيام.. الإخوة اتفقوا مع المستشار الغرياني والأخ ياسر البرهامي إنه مفيش حد هيروح إلا لما التصويت يتم».

لازم نجري ونقطع عليهم الطريق

وأكمل «مرسي» موجها حديثه لـ «البلتاجي»، قائلا: «الجماعة بتوع جبهة الخراب مولعين الشارع على حس موضوع الدستور، والمحكمة الدستورية هتجتمع يوم الأحد عشان هتلغي التأسيسية، احنا بقى لازم نجري ونقطع عليهم الطريق يوم السبت، المهم الدستور يخلص الليلة»، فرد عليه «البلتاجي»: «إن شاء الله يا دكتور».

وفي مشهد آخر، ضمن أحداث المسلسل ظهر اجتماع في مكتب الإرشاد جمع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع، والقياديين خيرت الشاطر، لاستكمال مخطط الشر الذي تعده الجماعة الإرهابية.

وبدأ «الشاطر» حديثه في الاجتماع بأن «مرسي» سيتسلم نسخة الدستور غدا وإعلانه موعد الاستفتاء، «كل المأجورين اللي بيتظاهروا في ميدان التحرير وفي الشوارع لازم بكرة يعرفوا إنه قلة هامشية تافهة قدامنا».

التأييد مش بس لشرعية الرئيس

وقال «البلتاجي» موجها حديثه للمرشد، «رأيي إننا نفوت عليهم الفرصة وبلاش نصطدم بيهم، إيه المانع يكون المليونية في أي مكان آخر؟» فرد عليه «الشاطر» قائلا: «والله دة كلام سليم.. أنا موافق»، فوافقهما المرشد قائلا: «التأييد مش بس لشرعية الرئيس وإنما كمان للشريعة وخلي الناس تفرق ما بين الإسلام وشريعته وما بين الكفر».