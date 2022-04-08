مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة مطروح

يكثف المواطنون البحث عن مواعيد الصلاة على مدار اليوم خلال شهر رمضان المعظم خلال الساعات القليلة الماضية، كي يؤدون الفرائض في مواعيدها، وحرصا من موقع «الوطن» على تقديم خدمة معلوماتية حول جميع مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات المصرية ومن بينها محافظة مطروح وموعد أذان كل صلاة، ينشر المواقيت طبقًا لإمساكية رمضان التي تقرها الهيئة العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في محافظة مطروح

- موعد صلاة الفجر الساعة: 4:21 ص

- موعد الشروق: 5:51 ص

- موعد صلاة الظهر الساعة: 12:13 م

- موعد صلاة العصر الساعة: 3:47 م

- موعد صلاة المغرب الساعة: 6:35 م

- موعد صلاة العشاء الساعة: 7:56 م

مواقيت الصلاة في القاهرة

- موعد صلاة الفجر الساعة: 4:7 ص

- موعد الشروق: 5:36 ص

- موعد صلاة الظهر الساعة: 11:57 ص

- موعد صلاة العصر الساعة: 3:30 م

- موعد صلاة المغرب الساعة: 6:18 م

- موعد صلاة العشاء الساعة: 7:37 م

مواقيت الصلاة بمراكز ومدن مطروح

وتختلف مواقيت الصلاة في مراكز ومدن محافظة مطروح الثمانية عن بعضها حيث يرفع الآذان لكل فريضة في المدن الشرقية الواقعة بالقرب من الاسكندرية مبكرا بدقائق قبل مدينة مرسي مطروح، ومنها مراكز ومدن الحمام والعلمين والعلمين الجديدة والضبعة بالإضافة إلى مدينة رأس الحكمة، بينما يرفع الأذان في المدن الوقاعة غربا متأخرة بدقائق عن مرسي مطروح ومن بينها مراكز ومدن النجيلة وسيدي براني والسلوم الواقعة أقص الحدود الغربية للبلاد، وتتأخر واحة سيوة وواحة الجارة «أم الصغير» لوقوعهما جنوب مرسي مطروح بحوالى 300 كيلومترات.