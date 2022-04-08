أعلنت هيئة المساحة العامة اليوم الجمعة مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب 7 رمضان في أسيوط، وأوقات الصلوات الخمس خلال شهر رمضان، وذلك نظرا لكثرة البحث عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في محافظة اسيوط عبر محركات البحث.

وتقدم «الوطن» خدمة مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 7 رمضان في محافظة أسيوط، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء والمتابعين في كل مكان، ووفقاً للهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 7 رمضان في محافظة أسيوط

ووفقاً لإمساكية شهر رمضان المبارك، وفيما يخص مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 7 رمضان في محافظة أسيوط، فإنّ وقت أذان المغرب اليوم الجمعة يكون في تمام الساعة 06:16م.

مواقيت الصلاة اليوم 7 رمضان

أمّا عن مواقيت الصلاة اليوم 7 رمضان في محافظة أسيوط، تكون كالتالي:

موعد أذان الفجر: 4:12 ص

موعد أذان الظهر: 11:57 ص

موعد أذان العصر: 3:38 م

موعد أذان المغرب: 6:16 م

موعد أذان العشاء: 7:33 م

واوضح دكتور عاصم قبيصى وكيل مديرية اوقاف اسيوط أن هناك إجراءات حاسمة للانضباط في المساجد والالتزام بالتطهير والعمل بالاجراءات الاحترازية المتبعة في صفوف المصلين وارتداء الكمامات للحفاظ على المواطنين من الوباء.

كما أشار قبيصي، في بيان صحفي سابق، إلى التيسير على المصلين مراعاة للشيوخ من كبارالسن وإلزام العاملين بالإدارات بالتفتيش والمتابعة على المساجد كلا بنطاق عمله.