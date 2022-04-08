مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 7 رمضان في دمياط

يحرص الصائمون على معرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الجمعة 7 رمضان في محافظة دمياط، وذلك لاختلاف مواقيت الصلاة في المحافظات عن مواعيدها في القاهرة بضع دقائق، وتصل عدد ساعات الصيام في محافظة دمياط إلى 14 ساعة و35 دقيقة.

ويُؤذن لصلاة المغرب اليوم الجمعة سابع أيام شهر رمضان المبارك، الساعة 6:16 دقيقة مساء حسب التوقيت المحلي لمدينة دمياط، وفقا للهيئة العامة للمساحة، أي قبل دقيقة من موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء في محافظة القاهرة، التي يرفع أذان المغرب فيها عند الساعة 6:17 دقيقة مساء.

وتنشر «الوطن»، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الجمعة 7 رمضان في دمياط، وذلك في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

وبحسب منشور مديرية الأوقاف بدمياط، الذي عممته على مساجد المحافظة، يأتي موعد أذان المغرب اليوم الجمعة السابع من شهر رمضان المبارك حسب التوقيت المحلي لمدينة دمياط قبل موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلى لمحافظة القاهرة الذي يرفع عند الساعة 6:18 دقيقة.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب الجمعة 7 رمضان في دمياط

موعد أذان الظهر 11:55 دقيقة.

موعد أذان العصر 3:29 دقيقة مساءً.

موعد أذان المغرب 6:17 دقيقة مساءً.

موعد أذان العشاء 7:38 دقيقة مساء.

مواقيت الصلاة في القاهرة 8 أبريل 2022

موعد أذان الظهر 11:57 دقيقة.

موعد أذان العصر 3:30 دقيقة.

موعد أذان المغرب 6:18 دقيقة مساء.

موعد أذان العشاء 7:37 دقيقة مساء.