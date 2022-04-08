الكرملين: العملية العسكرية في أوكرانيا يمكن أن تنتهي قريبا

أعلن الكرملين، أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يمكن أن تنتهي قريبا، وذلك وفقا لما نشرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل منذ قليل.

الكرملين ينفي شن القوات الروسية هجوما على محطة كراماتورسك

كما نفى الكرملين أن تكون القوات الروسية، قد شنت هجوما على محطة القطارات بمدينة كراماتورسك الأوكرانية، والتي أسفرت عن مقتل 35 شخصا وإصابة 100 آخرين، بحسب شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وتبادل طرفي النزاع الاتهامات حول الجهة المسؤولة عن الهجوم، حيث اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي القوات الروسية بالوقوف وراء ذلك الهجوم، وهو ما نفته وزارة الدفاع الروسية التي اتهمت القوات الأوكرانية بذلك، مشيرة إلى أن الهجوم تم عبر صواريخ تكتيكية وأن كييف فقط من تستخدمها.