عاجل.. الرئيس الأوكراني يتهم روسيا باستهداف محطة قطارات كراماتورسك

اتهم الرئيس الأوكراني «فلاديمير زيلينسكي»، روسيا باستهداف محطة قطارات كراماتورسك، منددا بما أسماه التصرفات غير الإنسانية للقوات الروسية، وفقا لما نشرته قناة «العربية»، في خير عاجل.

تبادل الاتهامات بين الأطراف الروسية والأوكرانية حول القصف

تأتي تلك التصريحات في الوقت الذي اتهمت فيه قوات الدفاع التابعة لجمهورية دونيتسك، القوات الأوكرانية باستهداف المحطة أثناء عملية إجلاء المدنيين من المدينة، مشيرة إلى أن القصف تم عبر صواريخ «توتشكا أو».

وأوضحت قوات دونيتسك، أن تلك الأسلحة المستخدمة في القصف من الطراز القديم الذي لا تمتلكه أيا من روسيا أو جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وهو نشط لدى القوات الأوكرانية، بحسب وكالة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وكانت السلطات الأوكرانية، أعلنت في وقت سابق اليوم، أن الاستهداف أسفر عن مقتل 30 شخصا وإصابة 100 آخرين.