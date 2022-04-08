روسيا تنفي شن هجمات على محطة كراماتورسك.. والاتحاد الأوروبي يندد

نفت وزارة الدفاع الروسية، قيام القوات الروسية المتواجدة في أوكرانيا بقصف محطة القطارات في مدينة كراماتورسك الأوكرانية، وفقا لما نشرته شبكة «سكاي نيوز»، عربية، في نبأ عاجل لها منذ قليل.

الاتحاد الأوروبي يندد بالهجوم الواقع على محطة قطارات كراماتورسك

ومن جانبه، ندد الاتحاد الأوروبي بالهجوم الواقع على محطة القطارات في مدينة كراماتورسك الأوكرانية، الذي أسفر عن مقتل 35 شخصا وإصابة 100 آخرين، وفقا لما ذكرته «سكاي نيوز»، في نبأ عاجل.

وتبادلت الأطراف الروسية والأوكرانية الاتهامات حول الجهة المتسببة عن تلك العملية، حيث أتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي روسيا بقصف المحطة كراماتورسك، منددا بروسيا ومطالبا المجتمع الدولي بضرورة معاقبتها على ذلك، بحسب ما ذكرته قناة «العربية».

قوات دونيتسك تتهم أوكرانيا بشن هجمات على محطة كراماتورسك

وأكدت القوات التابعة لجمهورية دونيتسك، أن القوات الأوكرانية شنت عدة هجمات صاروخية على المحطة خلال عملية إجلاء المدنيين، وذلك عبر استخدام صواريخ «توتشكا أو»، مشيرة إلى أنها صواريخ ذات طراز قديم لا تمتلكه القوات الروسية أو التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، إلا أن التشكيلات المسلحة التابعة للقوات الأوكرانية تستخدمه بصورة نشطة، وفقا لما نشرته وكالة «روسيا اليوم»، الإخبارية.

وكانت السلطات الأوكرانية، أعلنت في وقت سابق اليوم، عن وقوع هجوم على محطة قطارات كراماتورسك، أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة 100 آخرين.

وفي السياق، أكدت الاستخبارات العسكرية البريطانية، أن القوات الروسية انسحبت بشكل كامل من شمال أوكرانيا باتجاه روسيا وبيلاروسيا، مشيرة إلى أنه من المرجح أنه ستنقل قواتها إلى إقليم دونباس، بحسب «العربية».

وبدأت الأزمة العسكرية الروسية الأوكرانية، في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، عقب شن موسكو عملية عسكرية على أوكرانيا، ما أسفر عن اشتعال صراع طويل بين روسيا والغرب، الذي حاول بشتى الطرق إجبار روسيا على الرجوع عن عمليتها تلك .