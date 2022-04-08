آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. بدء عودة المواطنين إلى كييف

ضرب صاروخان روسيان محطة سكة حديد شرق أوكرانيا، مما أسفر عن وقوع إصابات، إذ قالت شركة السكك الحديدية الأوكرانية الحكومية إن صاروخين روسيين أصابا محطة للسكك الحديدية في كراماتورسك بشرق أوكرانيا، مما أسفر عن وقوع قتلى وإصابات، وهي المحطة التي تستخدم لإجلاء المدنيين من المناطق التي تتعرض للقصف من القوات الروسية، وذلك ضمن آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.

وأعلن رئيس السكك الحديدية الأوكرانية أنه تم إغلاق ثلاثة قطارات تقل من تم إجلاؤهم في نفس المنطقة بأوكرانيا، أمس، بعد غارة جوية على الخط، وفق ما نقلت وكالة أنباء رويترز، فيما قالت السلطات الأوكرانية إن الهجوم تسبب في مقتل 30 مدنيا وإصابة 100 آخرين.

آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. الأوكرانيون يبدأون العودة إلى كييف

وضمن آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا، قالت صحيفة جارديان البريطانية إنه بينما لا يزال الناس في شرق أوكرانيا تحت القصف الروسي ويحاولون الفرار، فإن الوضع مختلف الآن في كييف، حيث انسحبت القوات الروسية من المناطق المحيطة بالعاصمة الأوكرانية.

وأضافت الصحيفة أنه نتيجة لذلك، يصطف الناس الآن في محطة برزيميسل في جنوب شرق بولندا للعودة إلى كييف، حيث كانت القوات الروسية انسحبت من منطقة كييف الأسبوع الماضي وأعلنت القوات الأوكرانية السيطرة الكاملة عليها.

تراجع إنتاج الحبوب 20% في أوكرانيا بسبب العملية العملية الروسية

وقال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال إن محصول الحبوب لهذا العام من المرجح أن يكون 20% أقل من العام الماضي بسبب تقلص مساحة البذر بعد الغزو الروسي.

وقال إنه كان هناك نقص في الوقود للمزارعين لكن أوكرانيا تعرف كيف تزودهم بالوقود. وذكرت رويترز إنه قال أيضا إن أوكرانيا لديها مخزون كبير من الحبوب والحبوب والزيوت النباتية ويمكنها إطعام سكانها.

مستشار للرئيس الأوكراني: أي هدنة مع روسيا هي حرب مؤجلة

وقال أحد المستشارين للرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، إن القوات الروسية ليس لديها ميزة على الجبهات الحربية. وقال إن المفاوضات مع روسيا تتواصل عبر الإنترنت باستمرار لكن المزاج تغير بعد أحداث بوتشا.

وأشار إلى أن أي هدنة مؤقتة مع روسيا ستكون مجرد حرب مؤجلة للمستقبل، وأوكرانيا ليست في حاجة لذلك. وأوضح أن أوكرانيا تعمل على إمكانية إجلاء المدنيين من ماريوبول عن طريق البحر.