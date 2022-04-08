«مجنونة ياقوطة».. التفاح الأحمر أرخص من الطماطم.. الكيلو بـ15 جنيه

«مجنونة يا قوطة».. تلك العبارة أصبحت لسان حال المصريين الآن، وقبل 7 أيام، بعد أن شهدت الطماطم ارتفاعًا جنونيًا في أسعارها.

قبل أقل من أسبوعين استقر سعر الطماطم وكان يباع بسعر يتراوح ما بين 4 و5 جنيهات للكيلو إلى أن وصل سعر الكيلو في أقل من أسبوع إلى 25 جنيهًا في السوق حيث فوجئ المواطنون بمواصلة «المجنونة» لجنونها، وهو ما أثار حفيظة وغضب البسطاء، ودفعهم للسؤال عن السبب، فكانت الإجابة: «كل ساعة في حال.. مجنونة».

يأتي ذلك فى الوقت الذى يباع فيه التفاح الأحمر المستورد بسعر يتراوح بين 15و21 جنيها للكيلو وتجوب السيارات المدن والمحافظات لبيعه وسط إقبال كبير من المواطنين.

حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة أرجع ارتفاع سعر «المجنونة»، إلى التغيرات المناخية وترحيل العروات الزراعية وتراجع الإنتاج بسبب إصابة محصول الطماطم بالأمراض لافتا إلى أنها كلها عوامل أثرت علي الكثير من النباتات ومنها الطماطم.

وأكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار الطماطم تباع في محلات التجزئة بأسعار متفاوتة تبدأ من 15 جنيها للكيلو حتى 25 جنيها للكيلو حاليا، فيما يباع التفاح المستورد بأسعار أقل وخاصة التفاح البولندي الأكثر تداولا لرخص سعره حيث يتم استيراده بأسعار لا تتجاوز النصف 50 سنت.

وتعد مصر ثاني دولة في العالم تستورد التفاح البولندي بعد دولة بيلاروسيا وتعد بولندا أكبر منتج التفاح في أوربا حيث تستحوذ على 25%منه فيما يصل حجم الإنتاج الأوربي من التفاح سنويا إلى 12 مليون طن.