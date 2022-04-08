«العناني» يبحث مع السفير الإيطالي سبل دفع الحركة السياحية الوافدة لمصر

في إطار سياسة وزارة السياحة والآثار وحرصها على التنسيق والتواصل المستمر مع الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر من مختلف دول العالم، استقبل، مساء أمس، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعباسية، السيد Michele Quaroni سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، والسيد Piere Zhya Astoi رئيس اتحاد شركات السياحة الإيطالية، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من إيطاليا.

وحضر اللقاء عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وماجد أبو سديره رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة، والوزير مفوض داليا عبد الفتاح المُشرف على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وغادة عادل مدير عام المكتب الفني للوزير.

وشهد اللقاء استعراض أهمية السوق الإيطالية باعتبارها أحد الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، حيث ظل على مدار السنوات القليلة الماضية في قائمة العشر أسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.

واستعرض اللقاء تطورات حركة السياحة الوافدة إلى مصر من السوق الإيطالية خلال الفترة الأخيرة، والإشارة إلى توقع تدفق وزيادة توافد السائحين الإيطاليين بصورة أكبر خلال الفترة القادمة وخاصة في ظل مشاركة الوزارة في معرض ميلانو السياحي الدولي BIT المقرر انطلاق فعالياته يوم الأحد المقبل الموافق 10 إبريل الجاري بمدينة ميلانو بإيطاليا والذي يعد من أهم المعارض المهنية بالسوق الإيطالي.

كما تم التأكيد، خلال اللقاء، على أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة للسائح الإيطالي حيث يعد مقصداً آمناً ولاسيما في ظل ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات احترازية ووقائية وضوابط السلامة الصحية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا وتطبيقها بكل دقة وصرامة وبالشكل الأمثل الذي يضمن سلامة مواطنيها وسائحيها والعاملين بالقطاع السياحى، بجانب ما قامت به في إدارتها والتعامل مع ملف عودة كافة السائحين من الجنسيات التي حالت مستجدات ظروف الطيران دون عودتهم إلى بلادهم مما أكسب المقصد السياحي المصري ثقة كبيرة من الأسواق السياحية والسائحين من مختلف دول العالم.