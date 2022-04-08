درجة الحرارة في الفيوم اليوم.. وبشرى سارة بشأن موعد انكسار الموجة الحارة

انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة بمحافظة الفيوم، شهدته قرى ومدن الإقليم، اليوم الجمعة الموافق 7 رمضان، مقارنةً بالأمس الذي كان شديد الحرارة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بالمحافظة وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية المصرية، وسط توقعات بانكسار الموجة الحارة وانخفاض شديد في درجات الحرارة في محافظة الفيوم خلال الأيام المُقبلة.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» درجة الحرارة اليوم في محافظة الفيوم، اليوم الجمعة، في ظل ما تقدمه من خدمات يومية لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

درجة الحرارة في الفيوم اليوم

وسجلت درجة الحرارة في الفيوم اليوم الجمعة،31 درجة مئوية نهاراً، وتنخفض بالتدريج كلما اقترب المساء، لتسجل درجة الحرارة الصغرى 18 درجة مئوية خلال ساعات الليل، فيما ملأت السماء شمس ساطعة، مع جو صاف طوال ساعات النهار، وذلك وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية.

رياح شمالية ليلاً على الفيوم

ووفقاً لدرجة الحرارة في محافظة الفيوم، فإنّ المراكز والقرى المختلفة تشهد هبوب رياح تتخذ إتجاهاً شمالي شمالي غربي بسرعة 23 كم في الساعة، بينما تبلغ سرعة هبات الرياح على مدار اليوم 44 كم في الساعة، بينما يصل مؤشر جودة الهواء خلال ساعات النهار إلى 43 درجة وهو المعدل طبيعي يتناسب مع درجات حرارة اليوم لتصبح درجة الحساسية للأتربة بالجو معتدلة.

ارتفاع درجة الرطوبة غداً في الفيوم

ويصل أقصى ارتفاع للسحب في محافظة الفيوم غداً إلى 91 كيلو متر، بينما تبلغ نسبة الرطوبة 38%، وذلك وفقاً لطقس اليوم.

موعد انكسار الموجة الحارة في الفيوم

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ انكسار الموجة الحارة في الفيوم، يبدأ اليوم الجمعة، حيث تعود درجة الحرارة لمعدلاتها الطبيعية بعد الموجة الحارة التي ضربت المحافظة على مدار الأيام القليلة الماضية، وسط زيادة احتمالية حدوث شبورة مائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية في الصباح.