طقس سيئ يضرب الفيوم.. انخفاض الحرارة ورياح شديدة والعظمى 13 درجة

تشهد محافظة الفيوم، اليوم الأحد، موجة من الطقس البارد، ورياح شديدة تضرب مختلف أرجاء المحافظة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث سمع أهالي الفيوم صوت الرياح طوال الليل، وسط تحذيرات من الأطباء لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية بعدم الخروج للشارع في هذا الجو إلا للضرورة، وتجنب التواجد في الشارع لفترة طويلة، نظراً لأنّ الجو الحالي قد يتسبب في إصابتهم بصعوبة في التنفس أو تهيج الحلق.

درجة الحرارة في الفيوم اليوم

وسجلت درجة الحرارة العظمى في محافظة الفيوم اليوم، 13 درجة، تنخفض تدريجياً بحلول المساء لتسجل درجة الحرارة الصغرى 9 درجات، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

رياح نشطة تضرب الفيوم

كما تشهد الفيوم هبوب رياح بسرعة 25 كيلو مترا في الساعة، شمالية إلى شمالية شرقية، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية، فيما بلغت سرعة هبات الرياح 48 كم في الساعة.

تحذيرات لمرضى الجيوب الأنفية

وحذّر أطباء الأنف والأذن والحنجرة، مرضى الحساسية والجيوب الأنفية، من الخروج في هذا الجو بسبب ارتفاع نسبة تلوث الهواء الذي أصبح غير صحياً للمصابين بالحساسية، وكذلك المصابين بالتهاب الجيوب الأنفية، مُطالبين المرضى بالبقاء في المنزل وعدم الخروج في هذا الجو، وإذا اضطروا للخروج عليهم تجنب البقاء في الهواء لفترة طويلة.

اختفاء الأهالي من الشوارع

واختفى الأهالي من الشوارع بسبب شدة البرودة والرياح التي تسببت في تمايل الأشجار يميناً ويساراً، وفضّل الجميع البقاء في منازلهم بدلاً من الإصابة بنزلات البرد نتيجة التعرض للهواء شديد البرودة.