حادث الإسكندرية.. 7 مصابين إثر انقلاب ميكروباص وسيارة بسموحة

شهد مدينة الإسكندرية، حادثين علي الطريق حيث انقلاب سيارة في منطقة سموحة أسفرت عن إصابة شخص واحد، وانقلاب ميكروباص على الطريق الدائري أسفر عن إصابة 6 آخرين حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

انقلاب ملاكي وميكروباص

أصيب 7 أشخاص، بينهم سيدتين، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارتين «ملاكي وميكروباص» في حادثتين منفصلين بمنطقتي سموحة والطريق الدائري شرقي الإسكندرية.

حادث الإسكندرية انقلاب سيارة وإصابة شخص

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر يفيد انقلاب سيارة ملاكي في شارع مصطفى كامل بمنطقة سموحة، انتقل وضباط القسم رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين انقلاب سيارة ملاكي، سوداء اللون، ما أسفر عن إصابة قائدها المدعو «كريم خالد أحمد» 22 عاما، وجرى نقله إلى المستشفى الأميري الجامعي، لتقلي العلاج اللازم.

إصابة 6 في انقلاب سيارة ميكروباص بالإسكندرية

بينما تلقى قسم شرطة المنتزه ثان بلاغا يفيد انقلاب ميكروباص أمام المدرسة المصرية الأمريكية بجوار كوبري أبيس بالطريق الدائري شرقي الإسكندرية.

أسفر الحادث عن إصابة 6 مصابين هم، مروة علي إبراهيم، 40 عاما، بجرح بالوجه والعين اليسرى وكسور بعموم الجسم، وشقيقتها سحر علي إبراهيم، 45 عاما، بكسر بالفخذ والقدم اليسرى والكتف الأيسر، وعادل محمود عبده، 43 عاما، بكسر في الساعد الأيمن وجرح بالرأس وسحجات.

كما أصيب، كل من أحمد شوقي محمد، 35 عاما، كسر بالذراع الأيمن وجرح بالرأس وسحجات، وعلاء مصطفى شحاته، 27 عاما، اشتباه كسر بالعمود الفقري والذراع واليد الأيسر، ومحمد محمد أحمد عبدالهادي، 42 عاما، بجرح أعلى الحاجب الأيسر وكدمات، وجرى نقلهم إلى مستشفى جمال حمادة لتلقي العلاج اللازم.

تحررت محاضر بقسمي شرطة سيدي جابر والمنتزه، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.