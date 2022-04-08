عاجل.. «سكاي نيوز»: وصول السفيرين السعودي والكويتي إلى لبنان

أفادت شبكة «سكاي نيوز»، عربية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بوصول السفيرين السعودي والكويتي إلى لبنان، لاستلام مهام عملهما رسميا، بعد إعلان سابق من الدولتين عن عودة سفيريهما إلى هناك كاستجابة لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة ببيروت.

السعودية: عودة سفيرنا إلى لبنان جاء رغبة في عودتها لعمقها العربي

وكانت وزارة الخارجية السعودية، أكدت في بيان سابق لها، أن عودة سفيرها إلى بيروت، جاءت استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية هناك، وتأكيدا على تصريحات سابقة لـ الحكومة اللبنانية حول التزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز التعاون بين البلدين، إلى جانب عن رغبة المملكة في عودة الجمهورية اللبنانية إلى عمقها العربي، بحسب «سكاي نيوز».