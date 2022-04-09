سعر الدولار اليوم السبت 9-4-2022 في مصر.. بدون زيادة

شهد سعر الدولار، اليوم السبت 9-4-2022، في مصر استقرارا سعريا لليوم الثاني على التوالي في جميع البنوك.

أعلى سعر لبيع وشراء الدولار اليوم

وسجّل سعر الدولار ببنك الأهلي الكويتي أعلى سعر في قائمة البنوك التي تباع له العملة الأمريكية بسعر 18.30 جنيها، و جاء الأهلي اليوناني كأفضل بنك يشترى منه الدولار بسعر 18.34 جنيها.

أسعار الدولار في البنوك اليوم

واستقر ت العملة الامريكية في مصر اليوم السبت 9-4-2022 وبيع الدولار بسعر 18.39 جنيها مقابل 18.29 جنيها للشراء في بنوك «بلوم - قناة السويس - العربي الأفريقي الدولي-المصرف المتحد - العقاري العربي الدولي - التنمية الصناعية - أبوظبي التجاري - الإسكندرية - الأهلي المتحد - hsbc».

وسجّل سعر الدولار سعر 18.38 جنيه مقابل 18.28 جنيه للشراء في بنوك «البنك المركزي المصري - البركة - الشركة المصرفية العربية الدولية - كريدي أجريكول- أبو ظبي الإسلامي - فيصل الإسلامي»، فيما بيع الدولار بسعر 18.37جنيها مقابل 18.27 جنيها للشراء في بنوك «مصر - الأهلي المصري - مصر إيران للتنمية».وبيع الدولار الأخضر في بنوك مصر إيران للتنمية - الكويت الوطني بسعر 18.36 مقابل 18.26 جنيها للشراء، وبيع الدولار بأقل سعر في بنك التعمير والإسكان 18.30 جنيها للبيع و18.20 جنيها للشراء.

عملات غير مدعومة بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصري

ريال يمني مقابل الجنيه بيع بسعر 0.073 جنيها

- هريفينا أوكرانية تباع بسعر 0.622 جنيها.

- جنيه سوداني بسعر 0.041 جنيها

- الليرة اللبنانية مقابل الجنيه تباع بسعر 0.12 جنيها

- الليرة التركية تباع بسعر 1.243 جنيها

- الروبل الروسي يباع بسعر 0.229 جنيها

- الدولار النيوزلندي يباع بسعر 12.634 جنيها

- رينغيت ماليزي يباع بسعر4.346 جنيها