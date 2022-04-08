مسلسل مكتوب عليا الحلقة 7.. هل تقع هنادي مهنا في حب أكرم حسني؟

أحداث جديدة ومثيرة ينتظرها جمهور مسلسل مكتوب عليا الحلقة 7، والتي يفصلنا عن عرضها ساعات قليلة، إذ يدور العمل في إطار كوميدي اجتماعي تشويقي حول شخصية «جلال» التي تظهر على يده كتابة سحرية تتحقق بعدها بساعات قليلة.

توقعات مسلسل مكتوب عليا الحلقة 7

من المتوقع أن تبدأ في أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 7، قصة حب بين «جلال» الشخصية التي يجسدها الفنان أكرم حسني، و«سلمي»، التي تقوم بدورها الفنانة هنادي مهنا، إذ أنه حاول خلال الحلقات السابقة أن يعلن له حبه، مبديا إعجابه بها من أول نظرة، وعبر لها عن شعوره بالحب ولكنها كانت دائما تتجاهل ذلك.

حالة من الكوميديا المتنوعة سيطرت على أحداث الحلقات السابقة، إذ أن الفنان أكرم حسني يعمل مدرس موسيقى في إحدى المدارس، ويحاول أن يوفر مصاريف لأسرته، خاصة أن شقيقته على وشك الزواج من خطيبها، وقد فاز أكرم حسني بـ100 ألف جنيه في أحد برامج المسابقات، مما أدى إلى سداد مصاريف إيجار المنزل، وتجهيز شقيقته.

أبطال مسلسل مكتوب عليا

جمع المخرج خالد الحلفاوي بين عدد من النجوم منهم أكرم حسني، هنادي مهنا، أيتن عامر، الفنانة الشابة هلا رشدي، وعدد آخر من النجوم يظهرون كضيوف شرف، والمسلسل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.