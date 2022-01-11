7 نصائح لخفض ضغط الدم المرتفع دون أدوية.. أبرزها المشي السريع

«الضغط هو القاتل الصامت»، عبارة معروفة يتم تداولها للتحذير من خطورة ارتفاع ضغط الدم عن المعدل الطبيعي، وكذلك للوقاية والتوعية بالأسباب المؤدية إلى ارتفاع الضغط، الذي يعتبر من الأمراض المزمنة، التي تستلزم علاجا مدى الحياة.

وفي هذا الصدد، قدم الدكتور شادي خيري، استشاري القلب والأوعية الدموية، 7 نصائح للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، وخفضه دون أدوية، وهي:

7 نصائح لخفض ضغط الدم

1- ممارسة الرياضة وأبسطها المشي السريع لمدة نصف ساعة يوميا على الأقل.

2- النظام الغذائي: تقليل الملح في الطعام، فاحتياجاتنا من الملح لا تزيد عاى ملعقة صغيرة يوميا 2 ونص جرام معظمها موجود في الخضراوات فلا داعي لوضع الملاحة على السفرة، والأكلات الجاهزة الديليڤري والمعلبات غنية جدا بالملح، وممنوع أيضا تناول المخللات والشطة، والأطعمة الدسمة والزيوت النباتية المهدرجة والمشروبات الغازية والكافيين.

3- تقليل الوزن: تقليل الوزن بنسبة 5% يساعد على ضبط ضغط الدم المرتفع.

4 - الإقلاع عن التدخين: لا تدخن ولا تجلس في حضور مدخن.

5- تجنب الكحوليات.

6 - تجنب كثرة تناول المسكنات مثل البروفين والڤولتارين.

7- تجنب التوتر والانفعال والقلق والزعل.

مخاطر ارتفاع الضغط

وعن مخاطر ارتفاع ضغط الدم، قالت منظمة الصحة العالمية، إنه من مشاكل الصحة العمومية العالمية؛ فهو أحد الأسباب الرئيسية للموت المبكر في العالم؛ إذ يقتل أكثر من 8 ملايين نسمة كل عام، وهو من المشكلات الآخذة بالتفاقم.

ونصحت المنظمة، بأهمية القياس المنتظم لضغط الدم، وهو أمر مهم؛ لأن ارتفاع ضغط الدم لا يكون له في الغالب أية أعراض.

كما نصحت باتباع نظام حياتي يسهم في الوقاية من الإصابة بارتفاع الضغط، وتشمل تناول طعام صحي مكون من الفواكه الطازجة والخضروات، والحبوب الكاملة، والبروتينات الفقيرة الدسم، فضلا عن تقليل كمية الملح في الطعام، والمحافظة على وزن صحي؛ فزيادة الوزن تؤدي إلى ارتفاع الضغط.