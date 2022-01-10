5 أعراض تكشف عن إصابتك بارتفاع ضغط الدم.. اعرفها

وجهت وزارة الصحة، عدة إرشادات طبية لتحذير المواطنين من احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

وجاءت الأعراض التي حذرت منها الوزارة، كالتالي: «الشعور بخفقان غير منتظم في القلب، نزف دم من الأنف، طنين في الأذن، صداع، الشعور بالدوار».

وأكدت الوزارة، في منشور لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه مع ظهور هذه الأعراض تكون هناك احتمالية للإصابة بارتفاع ضغط الدم، كما طالبت المواطنين المصابين بأمراض مزمنة «ضغط، سكر»، بزيارة الوحدات الصحية؛ للحصول على الخدمات الطبية المجانية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، فضلا عن الاطمئنان على حالتهم الصحية.

وطالبت الوزارة، المواطنين الذين تجاوزوا سن الأربعين، بضرورة الكشف المبكر، من خلال الوحدات الصحية، أو العيادات المتنقلة التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية، لعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

وفحصت الوزارة حتى الآن، نحو 1.4 مليون مواطن، ضمن الكشف عن الاعتلال الكلوي، وذلك من خلال توفير 4500 جهاز بجميع الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الأجهزة تساعد في الكشف عن مرضى الاعتلال الكلوي خلال 30 ثانية، ما يساعد على سرعة بدء إجراءات المتابعة والعلاج.

وأضاف «عبد الغفار»، أن الحالات المرضية التي يتم اكتشافها لأمراض الضغط أو السكر، يتم تحويلها مباشرة؛ للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي؛ لتلقي العلاج اللازم، مؤكدا أن هذه الخطوات تساعد بشكل مباشر في خفض نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

وأوضح أن هذه المبادرة المجانية تساعد كثيرا في التخفيف على المواطنين، وسرعة تقديم وتوفير الرعاية الطبية لهم، ما يساهم بشكل فعال في العلاج.