بعد 6 سنوات من الإرهاب.. رفع الأذان وإقامة الصلاة بزاوية الصوفيين جنوب رفح

عاد أبناء الطريقة الصوفية جنوب رفح إلى إقامة الصلاة والذكر في إحدى زواياهم، بعد ترك المكان لأكثر من 6 سنوات بسبب الحرب على الإرهاب، إذ أدى أبناء الطريقة الصوفية «العلاوية» التابعة للشيخ خلف الخلفات سواركة، صلاة الجمعة اليوم، لأول مرة منذ 6 سنوات تقريبًا في زاوية أبو عليان بقرية شيبانة جنوب مدينة رفح.

أبناء الصوفية يؤدون صلاة الجمعة بزاوية شيبانة جنوب رفح

حضر صلاة الجمعة عدد كبير من أبناء الطريقة الصوفية بقرية الجورة جنوب الشيخ زويد، بما فيهم الشيخ عرفات خضر شيخ الطريقة الصوفية العلاوية من أتباع الشيخ خلف الخلفات.

أمّ المصلين أحمد عمارة أحد شيوخ الأزهر الشريف، الذي أكّد خلال الخطبة انتصار الحق على الباطل مهما كانت الأسباب، ذاكرًا معاناة أهالي المكان وصبرهم على الإرهاب الذي حاول التقليل من عزيمة أهالي المنطقة، داعيًا الله أن يوفق القوات المسلحة لحماية هذا البلد، مثمنًا دور لشهداء الوطن من الجيش والشرطة والمواطنين الشرفاء، الذين وقفوا صفًا واحد في وجه الإرهاب.

الصوفية ترفض تهديدات الإرهاب وتدعم القوات المسلحة

واختطفت الجماعات الإرهابية قبل 6 سنوات عددًا من المريدين من أبناء الطرق الصوفية جنوب رفح والشيخ زويد، مطالبة إياهم بأمر أبناءهم بالانضمام إلى صفوفهم، وترك حلقات الذكر التي كانوا يقومون بها، معللة بأنها من البدع، إلا أنَّ الجماعة الصوفية رفضت ما أصدرته الجماعة الإهابية برغم التهديدات بالقتل والخطف.

ودعا شيوخ الصوفية وقتها الى دعم القوات الأمنية في حربها ضد تلك الجماعات التي أسمتها بالجماعات الظلامية.

يُشار إلى أنَّ شمال سيناء بها 4 طرق صوفية، وهي: الطريقة العلاوية، والطريقة الجريرية والطريقة العزائمية «أبو العزائم»، والطريقة التيجانية.