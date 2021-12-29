تشغيل معبر رفح البري لعبور العالقين والحالات الإنسانية من الجانبين

استأنفت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، تشغيل معبر رفح البري من الجانبين، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية للتيسير على الأخوة الفلسطينيين في عبور العالقين والحالات الإنسانية من الجانبين، وإدخال المساعدات ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

إدخال المساعدات وطواقم ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة

وأعلنت الجهات المسؤولة عن تشغيل المعبر عن استئناف تشغيل المعبر من الجانبين.. مع تواجد الأطقم الإدارية والفنية لتيسير إجراءات العبور من الجانبين وإدخال المساعدات وطواقم ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، وأن الاستعدادات قائمة لعبور الحالات الإنسانية ولإدخال أي مساعدات إلى قطاع غزة في أي وقت.

يذكر أنه جرى تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات، علاوة على عبور العالقين من الجانبين، وهناك جاهزية لتشغيل المعبر في أي وقت طبقا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.

تعطيل العمل بالمعبر أيام الجمع والعطلات الرسمية

جدير بالذكر أنه يجري فتح المعبر بصفة استثنائية للحالات الإنسانية في أي وقت ولإدخال المساعدات طوال أيام الأسبوع بموافقة السلطات (ووفقا للحاجة) .. بينما يجري تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.