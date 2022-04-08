5 أشخاص يمزقون جسد طفل في السلام بسبب «حلة وبوتاجاز»

شهدت منطقة جسر السويس التابعة لدائرة قسم شرطة السلام، واقعة مأساوية، حينما اعتدى 5 أشخاص على طفل يبلغ من العمر 16 عامًا بالضرب المبرح باستخدام الأسلحة البيضاء في ثاني يوم رمضان، بسبب خلافات مع والده، وأحدثوا به إصابات وجروح استدعت أكثر من 150 غرزة لعلاجها.

150 غرزة

بدأت التفاصيل عندما تلقى قسم شرطة السلام، بلاغًا من أحدى المستشفيات تفيد باستقبال «عمر محمود»، يبلغ من العمر 16 عامًا مقيم بدائرة القسم، مصاب بجروح طعنية متفرقة بالجسم والوجه، وبالانتقال والفحص تبين أن الـ5 أشخاص اعتدوا بالضرب بـ الأسلحة البيضاء والعصا الخشبية على المذكور ووالدته، وأحدثوا به إصابات وجروح استدعت عمل أكثر من 150 غرزة لعلاجها، بسبب خلافات مع والد الطفل منذ عام.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبحوزتهم الأسلحة المضبوطة المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم إخلاء سبيلهم على ذمة القضية.

سرقة حلة وبوتجاز

من جانبها، تروى «ضحى» والدة المجني عليه، أن الواقعة كانت في تمام الساعة التاسعة من مساء الأحد الماضي، فور مرورنا بأحد الشوارع، قام المتهمون بالاعتداء بالضرب المبرح بالأسلحة البيضاء «سنج ومطاوي»، انتهت بالشروع في قتل نجلي وإصابته بأكثر من 150 غرزة في الوجه والجسد، مشيرة إلى أن السبب وراء ذلك هو قيام طليقها «والد المجني عليه»، بسرقة «حلة وبوتجاز» من منزل المتهمين، وفر هاربا، وعلى إثر ذلك تربص المتهمون للطفل؛ للانتقام من والده، مضيفة «من شدة الضرب قمنا بالاختفاء داخل قهوة بالمنطقة».

وأضافت والدة الضحية لـ«الوطن»، أنه تم تحرير محضر بالواقعة الذي حمل رقم 7930 جنح السلام أول، وتمّ القبض على المتهمين وأخلت النيابة سبيلهم بعدها بـ24 ساعة، مؤكدة أن نجلها بين الحياة والموت داخل المستشفى، مطالبة بحق نجلها ومحاكمة المتهمين بالشروع في قتل طفلها.