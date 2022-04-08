غرفة السياحة: السياح العرب بدأوا حجز الرحلات لقضاء عيد الفطر في مصر

قال محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن هناك أعدادًا جيدة من السياح العرب خاصة من السعودية وليبيا فضلوا قضاء شهر رمضان بمصر، لافتا إلى أن السياح العرب أنعشوا نسب الإشغالات بالمنشآت الفندقية والسياحية خاصة الموجودة بمحافظتي القاهرة والجيزة، كما أن الأعداد قابلة للزيادة خلال النصف الثاني من الشهر الجاري.

فنادق القاهرة الكبرى الأكثر قدرة على جذب السياح العرب خلال العيد

وأضاف «ثروت»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السياح العرب بدأوا من الآن في حجز رحلاتهم إلى مصر خلال عيد الفطر المبارك، موضحًا أن فنادق القاهرة الكبرى هي الأكثر تلقيا للحجوزات، تلتها فنادق شرم الشيخ ثم الغردقة، موضحا أن السياحة العربية هامة جدا لمصر حاليا كونها قادرة على تعويض أي تراجع في الحركة السياحية الوافدة لمصر من أوربا، لاسيما بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح رئيس لجنة السياحة العربية، أن السياح العرب كانوا يمثلون أكثر من 20% من إجمالي السياح الذين كانت تستقبلهم مصر سنويا، قبل جائحة كورونا التي ضربت العالم في عام 2020.

منح التأشيرة الإلكترونية لمواطني 180 دولة

وأشار إلى أن قرار الحكومة الخاص بالموافقة على منح تأشيرة دخول مصر إلكترونيا بالمطارات المصرية لمواطني نحو 180 دولة، سيسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم بصفة عامة ودول المغرب العربي بصفة خاصة، التى كان الحصول على التأشيرة الإلكترونية أكبر عائق في طريق قدومهم لمصر، لافتًا إلى ضرورة البدء في تفعيل هذا القرار من الآن وعمل حملة ترويجية بالدول العربية؛ لجذب أكبر عدد من سياح دول المغرب العربي خلال الفترة المقبلة.

وكان محمد فتحي عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، قد أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن شهر رمضان شهد تواجد عدد جيد من السياح العرب، لاسيما من السعودية، والذين يحرصون على قضاء شهر الصوم بمصر، منوها إلى أن عدم انتهاء العام الدراسي بالعديد من الدول العربية قلل إلى حد ما من التواجد العربي بمصر خلال الشهر الكريم.