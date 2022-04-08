«رجب» أشهر بياع «فول نابت» في سوهاج: «جوزني وعالج أبويا»

«بتاع المناعة يا نابت، لحمة الغلابة يا فول».. عبارات يرددها الشاب الثلاثيني «رجب» في ميدان الشهيد بمحافظة سوهاج لجذب انتباه المارة، فمهنة بيع الفول النابت قضى بها أكثر من 15 عاما، ولا يعرف دونها مصدرا للرزق.

يروي «رجب» في حديثه لـ«الوطن»، أنه ورث صناعة وبيع الفول النابت عن والده، بعد أن أصيب بالروماتيزم والربو، وأصبح غير قادر على العمل، ليتسلم منه الشاب الثلاثيني، الحلة والأنبوبة وأسرار الصنعة، ويبدأ في العمل عندما كان في الـ15 من عمره.

وعن إعداد «النابت»، أوضح «رجب»، أنه في البداية ينبغي غسل الفول البلدي ثم نقعه في الماء لمدة يومين في الصيف و4 أيام في الشتاء: «كل ما الفول ينبت أكثر، كل ما يستوي أسرع، ولما شوربته لونها يبقى أبيض، بضيف ليها مياه حنفية وملح أبيض فقط، وربع ساعة وأشيل الريم من على الفول ويبقى جاهز للأكل».

كما يمكن إضافة «دقة» للفول النابت، وهي عبارة عن ثوم وليمون وملح وشطة وكمون، وتضاف فقط إذا طلبها الزبون مع القراقيش البلدي: «بيتعمل مخصوص للنابت».

سر طعم ولون الفول النابت

وعن أسرار صناعة الفول النابت، كشف الشاب الثلاثيني، أنه يجب اختيار فول بلدي أبيض جديد، وعدم وضع أي إضافات إليه، فقط ملح أبيض وتسويته على نار هادئة: «بشتغل من الساعة 9 الصبح، أسوي النابت وأستنى الزباين، اللي عايز يفطر واللي عايز نابت للغداء، ولما تيجي 11 بليل، بشطب وأجهز فول بكرة، أما فى رمضان ببدأ قبل أذان المغرب وحتى قبل أذان الفجر».

«كل الناس بتشتري مني الفول، الفقير والغنى، الشباب والبنات».. يبيع «رجب» الطبق بـ10 جنيهات، ولذلك يوجد عليه إقبال شديد، خاصة في فصل الشتاء: «الليمون والثوم والكمون، بيدوا مناعة للجسم من غير أدوية، وبيجيني ناس كتير عندها برد وبتطلب شوربة نابت بالدقة والليمون خاصة بعد كورونا».

وكشف الشاب الثلاثيني، أن الفول النابت لم يعد مثل السابق: «الفول كان بينبت في يومين وبيكون طازة، دلوقتي بيتحفظ في الثلاجات وبيكون متخزن، فبياخد 4 أو 5 أيام تنبيت، وكان طبق النابت بـ3 جنيهات وكيلو الفول بـ7 جنيهات، دلوقتي كيلو الفول بـ30 جنيها والطبق بـ10 جنيهات، يعني الفول والسعر اتغير، لكن لسه الناس بتحب النابت وعمرها ماهتبطل تطلبه أو تأكله».

«رجب»: الفول النابت السبب في إني أبقى أب

ويدين «رجب» لـ«النابت» بالكثير على حد قوله: «حلة النابت لها جميل وفضل عليا، منها بعالج أبويا وهي اللي جوزتني وخلتني أب، لولاها مكنتش فتحت بيت، صحيح وضع دلوقتي غير زمان بس هيفضل فضلها عليا كبير، ونفسي أولادي يلاقوا شغل أفضل لأن حله النابت ادتني أه، لكن بتاخد مجهود وخدمة وصحه كتير».