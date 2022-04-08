يهتم المسلمون بمعرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 7 رمضان في محافظة سوهاج، وذلك حرصا منهم على أداء الصلوات في مواعيدها، فضلا عن الإمساك عن تناول الطعام وبدء صيام سابع أيام شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 7 رمضان في محافظة سوهاج

ووفقا لإمساكية رمضان فإن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 7 رمضان في محافظة سوهاج، يرفع له في 4:11 صباحًا.

ويبلغ إجمالى عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 8-4-2022، 14 ساعة و23 دقيقة، بزيادة دقيقتين عن أمس الخميس 7 أبريل 2022 والموافق 6 رمضان 1443 هجريا.

البلينا يسبق مراكز سوهاج بدقيقتين

وتتفق مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 7 رمضان في محافظة سوهاج داخل مراكز سوهاج الشمالية حتى مركز جرجا، الذي يقع جنوب مدينة سوهاج بنحو 33 كيلومترا، وعلى بعد 500 كيلومتر جنوب محافظة القاهرة، بينما يختلف التوقيت داخل مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج حيث يرفع أذان المغرب داخل مركز ومدينة البلينا في السادسة و12 دقيقة مساء، بينما في باقي المراكز يرفع الأذان في السادسة و14 دقيقة مساء.

مواقيت الصلاة بمحافظة سوهاج

ونظرا لرغبة المواطنين بمحافظة سوهاج، في معرفة مواقيت الصلاة طوال اليوم، تقدم «الوطن» فيما يلي، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 7 رمضان في محافظة سوهاج:

- صلاة الفجر 4:11 صباحًا.

- الشروق5:37 صباحًا.

- أذان الظهر 11:55 صباحًا.

- صلاة العَصر 3:26 مساءً.

- أذان المَغرب 6:14 مساءً.

- أذان العِشاء 7:30 مساءً.