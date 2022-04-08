توقعات مسلسل أحلام سعيدة الحلقة7.. هل تطلب مي كساب الطلاق بعد الخيانة؟

أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 7 من الأمور التي تثير فضول وتساؤلات الكثير من مشاهدي العمل، وبشكل خاص بعد أن شهدت حلقة أمس العديد من التفاصيل المشوقة.

أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 7

ومن المتوقع أن تشهد حلقة اليوم من مسلسل أحلام سعيدة عدد من التطورات، بعد أن اكتشفت «ليلى» والتي تلعب دورها الفنانة مي كساب، خيانة زوجها «حازم» ويجسد شخصيته الفنان نور محمود.

ونظرًا لمجريات الأحداث، فمن المتوقع في حلقة اليوم من مسلسل أحلام سعيدة، إمكانية لجوء «ليلى» لطلب الطلاق والانفصال عن زوجها «حازم».

يسرا تستمر في توريط شقيقها عماد رشاد

كما أنه من المتوقع أن تستمر «ديدي هانم» في توريط شقيقها «صالح»، رغبة منها في الانتقام منه، وذلك بعدما اتهمته أمام النيابة بأنه تورط من قبل في جريمة قتل أحد جيرانه قبل أعوام.

وعلى نحو آخر ستقرر «شيرين» الانصراف عن تفكيرها بالزواج بعدما رفض «طارق» الارتباط بها، وهو ما سبب لها صدمة بالغة.