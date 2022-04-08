إصابة 6 أشخاص في تصادم 3 سيارات على طريق «جمصة المنصورة» بالدقهلية

أصيب 6 أشخاص في محافظة الدقهلية اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة ملاكي وأخرى ربع نقل محملة بالبطيخ، على طريق رافد (جمصة - المنصورة) من ناحية مركز طلخا، ونقلت 3 سيارات إسعاف المصابين إلى مستشفى المنصورة العام لتلقي العلاج اللازم، وجرى القبض علي المتسبب في الحادث.

بلاغ بوقوع حادث تصادم على رافد جمصة

وتبلغ لمأمور مركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارتين ملاكي وسيارة ربع نقل محملة بالبطيخ أثناء عودتها من جمصة على طريق رافد جمصة ناحية طلخا قبل كوبري جامعة المنصورة ووجود مصابين.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين

وانتقل إلى مكان الحادث ضباط مباحث طلخا و3 سيارات إسعاف، وبالفحص تبين أن سائق الميكروباص كان عائدا من جمصة ونتيجة سرعته اصطدم بسيارة ملاكي وسيارة ربع نقل محملة بالبطيخ، بالإضافة إلى اصطدامه بعدد 3 أشخاص تصادف وجودهم على الطريق في مكان الحادث، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بينهم 3 إصاباتهم خطيرة.

نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والقبض على سائق الميكروباص، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.