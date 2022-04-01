مصرع عامل وإصابة نجله في حادث تصادم بسوهاج

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جرجا يفيد بوجود حادث تصادم ومتوفي من أعلى كوبري جرجا العلوي بدائرة المركز.

اختل مقود القيادة بيديه

وبالفحص تبين أنه أثناء سير الدراجة البخاريه قيادة «رجب أ ع»، 46 سنة، مدرس، ويقيم دائرة مركز جرجا اختل مقود القيادة بيديه ما أدى إلى سقوطه أرضًا، واصطدامه بالسيارة «ملاكي»، قيادة «محمد ح ع»، 23 سنة، حاصل على بكالوريوس تربية رياضية ويقيم بناحية أولاد نجم القبلية دائرة مركز نجع حمادي بقنا.

وفاة قائد الدراجة البخارية وإصابة نجله

ونتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وإصابة نجله الذي كان يرافقه الطفل «عامر ر أ»، 10 سنوات، تلميذ، ويقيم بناحية دائرة مركز جرجا بـ«سحجات وكدمات متفرقة بالوجه وتورم أعلى العين اليمنى»، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، وتحويل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وأفاد قائد السيارة ونجل عم المتوفى «علي. ع. أ»، 36 عام، عامل، ويقيم بدائرة المركز قررا بمضمون ما تقدم ونفي الأخير الشبهة الجنائية.

سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية»، ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.