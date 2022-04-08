مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في سابع أيام رمضان بالفيوم

يولي المسلمون في مختلف ربوع جمهورية مصر العربية أهمية كبرى لمواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في شهر رمضان الكريم، حتى يتمكنوا من أداء الصلاة في مواقيتها، ويعرفوا موعد الإفطار، حيث تحدد المواقيت مواعيد الصلوات الخمس، وكذلك موعد الإمساك وبدء الصيام، وأخيراً موعد الإفطار.

وتقدم "الوطن" في هذا الصدد مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الموافق 7 رمضان في محافظة الفيوم، في ضوء ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان، وفقاً للهيئة العامة للمساحة، وحسب التوقيت المحلي للمحافظة.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب

ووفقاً لإمساكية شهر رمضان، فإنّ عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة في محافظة الفيوم، يبلغ 14 ساعة و29 دقيقة، بزيادة دقيقتين عن أمس الخميس طبقاً لمواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم، حيث رُفع أذان الفجر في تمام الساعة 4:10 صباحاً، فيما سيُرفع أذان المغرب اليوم في تمام الساعة 6:19 دقيقة.

موعد أذان المغرب اليوم بالفيوم

ويُرفع أذان المغرب اليوم 7 رمضان في تمام الساعة 6:10 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم، ليُعلن بداية الإفطار، وانتهاء صيام اليوم السابع من شهر رمضان.

مواقيت الصلاة اليوم بالفيوم

وتأتي مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة الفيوم، في 7 أيام شهر رمضان المبارك، حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم كالتالي:

صلاة الفجر.. 4:10 صباحاً

صلاة الشروق.. 5:39 صباحاً

صلاة الظهر.. 11:59 ظهراً

صلاة العصر.. 3:32 عصراً

صلاة المغرب.. 6:19 مساءً

صلاة العشاء.. 7:38 مساءً.

عدد ساعات الصيام بالفيوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام بمحافظة الفيوم، اليوم الجمعة الموافق 7 رمضان، 14 ساعة و29 دقيقة، ويزداد عدد ساعات الصيام بمعدل دقيقة لدقيقتين يومياً حتى يصل إلى 15 ساعة و12 دقيقة في نهاية شهر رمضان المبارك بفارق 54 دقيقة عن أول أيام الشهر الكريم، بينما بدأ الشهر الكريم بعدد ساعات صيام 14 ساعة و18 دقيقة.