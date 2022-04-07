عاجل.. السعودية تعلن عودة سفيرها للبنان استجابة لمناشدات القوى السياسية

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، عودة سفير خادم الحرمين الشريفين إلى جمهورية لبنان، استجابة لما وصفته بمناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان.

تعهدات رسمية لبنانية بوقف الأنشطة السياسية والعسكرية التي تمس المملكة

وقالت الخارجية السعودية في بيان، نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس»: «استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيدًا لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، فإن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية تعلن عن عودة سفير خادم الحرمين الشريفين إلى جمهورية لبنان الشقيقة».

السعودية تؤكد أهمية عودة لبنان لعمقها العربي

وأكدت المملكة، حسبما جاء في بيان الخارجية السعودية، أهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي متمثلةً بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية، وأن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى شعبها بالاستقرار والأمان في وطنه.

كانت السعودية أعلنت في أكتوبر الماضي، أنّها استدعت سفير بيروت لدى المملكة احتجاجا على التصريحات المثيرة للجدل التي جاءت على لسان وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي بشأن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، كما أعلنت عن استدعاء السفير السعودي في لبنان.