حملات مكبرة للقضاء على الأسواق العشوائية في عين شمس

شنت الأجهزة التنفيذية في عدد من أحياء القاهرة، بينها حي عين شمس برئاسة اللواء ماهر هاشم، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ومنع التعديات على المال العام بمنطقتي الجراج والألف مسكن، وذلك بمشاركة اللواء طارق قنديل، حكمدار العاصمة، وقوات التأمين وشرطة المرافق، وذلك في إطار الحملات التي ينفذها الحي للقضاء على الأشواق العشوائية.

وأكد رئيس حي عين شمس أنه جار تكثيف الحملات للقضاء على الأسواق العشوائية وإزالة للتعديات والإشغالات والمخالفات بالأسواق على مستوى المنطقة، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات جديدة وإيجاد أماكن بديلة بأسواق الحي لمستحقيها.

أماكن مقننة بالأسواق للباعة الجائلين

وأوضح رئيس حي عين شمس بالقاهرة، أن الحملة أسفرت عن إزالة العديد من الإشغالات والباعة الجائلين، وإعادة الانضباط للشارع العام، وضبط كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة لتحرير عدد من محاضر بيع بتسعيرات مغايرة، والتلاعب بآليات السوق.

وأكد رئيس الحي استمرار الحملات الصباحية والمسائية لحين انضباط كل أرجاء الحي، ومنح الباعة الجائلين بعين شمس أماكن مقننة في الأسواق للقضاء على العشوائية والتلاعب بالمواطن، مشددا على تواجد الحي ميدانيا بشكل مستمر للحفاظ على الانضباط وتنفيذ أعمال صيانة الطرق والإنارة التي حظيت بطفرة كبيرة في شوارع عين شمس بتوجيهات القيادة السياسية.

إزالة الإشغالات ومصادرة «الشيش» بالنزهة

وفي سياق متصل، قام حي النزهة بالقاهرة بقيادة الدكتورة لبنى نورالدين، بشن حملة مكبرة على الكافيهات بمنطقة الشيراتون، حيث تم رفع الإشغالات والشيشة، وغلق وتشميع عدد 5 مقاهي، وذلك بالاشتراك مع قسم النزهة وشرطة المرافق، مع استمرار جهود الحي المبذولة في مجال رصد ومجابهة المخالفات والعمل على إزالتها في المهد وإعادة الانضباط في الشارع تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واستجابة لشكاوى المواطنين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحي النزهة بحملة مكبرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين المتعارضة بالطريق بميدان الألف مسكن ومحطة الجراج، بمشاركة شرطه المرافق وقسم النزه‍ة ومباحث المرافق.