فضل من مات في رمضان.. هل يدخل الجنة؟

تساؤلات عديدة شهدتها محركات البحث حول فضل من مات في رمضان، ويبحث الكثيرون عن هذا الأمر وخاصة ممن فقدوا ذويهم او احد الأصدقاء أو المعارف خلال شهر رمضان الكريم، كما أن هناك الكثير من الناس يتوجهون بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى يسألون الله حسن الخاتمة والموت في رمضان

فضل من مات في رمضان

يكثر السؤال عن فضل من مات في رمضان، خاصة ان رمضان يعد من الأشهر المباركة عند المسلمين، وأنه الشهر الذي أُنزل فيه القرآن هدى للناس، كما توجد به ليلة القدر، وهي الليلة التي ذكرها سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، واختصها بسورة كاملة، وهي سورة القدر، وهي ليلة خير من ألف شهر.

يتساءل البعض عن فضل من مات في رمضان، فهناك من يقول إنه يدخل الجنة، وهو ما حرصت على توضيحه دار الافتاء من خلال بث مباشر لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: " إن هذا الأمر لا يعلمه إلا الله".

الموت في رمضان

وفي بث الافتاء، أوضح الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه من المعلوم أن الصيام في رمضان والقيام يغفر الذنوب فمن صام رمضان إيمانًا وإحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لافتة إلى أن الله تعالى تفضل على من خاصة عباده فوعدهم بدخول الجنة من غير حساب ولا عذاب.

وقد ورد في فضل من مات صائما قول النبي، صلى الله عليه وسلم : (َ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ)، وهو الأمر الذي يؤكد فضل من مات في رمضان، خاصة أنه شهر له خيرات وروحانيات كثيرة أهمها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى.