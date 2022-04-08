إغلاق مسجد بالمحلة بعد حريق التهم محتويات غرفة الإمام ولوحة الكهرباء

أغلق مسؤولو مسجد اليماني بمنطقة الوراق في مدينة المحلة الكبرى، أبوابه بعد الحريق المحدود الذي شب في لوحة الكهرباء الخاصة بالمسجد، والتهم بعض محتويات حجرة الإمام والمنبر، وتم السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي أجزاء المسجد، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وقررت انتداب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات.

بلاغ باندلاع حريق في مسجد

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم ثالث المحلة بورود بلاغ من شرطة النجدة باندلاع حريق في لوحة مفاتيح الكهرباء في مسجد اليماني بمنطقة الوراق التابعة لحي أول المحلة.

حريق محتويات حجرة إمام المسجد

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة ثالث المحلة، وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، ونجحت في السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي محتويات المسجد، كما انتقل المسؤولون بشركة الكهرباء إلى مكان الحريق، وجرى فصل التيار الكهربائي عن المسجد، خوفا من تصاعد النيران.

وكشفت التحريات والمعاينة الأولية التي قام بها ضباط مباحث قسم شرطة ثالث المحلة، عن أن الحريق التهم بعض محتويات حجرة الإمام، والمنبر الخاص بالمسجد ومحتويات لوحة الكهرباء.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب خبراء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق وتحديد القيمة النهائية للخسائر والتلفيات.