محمد رمضان يبحث عن تاجر آثار في مسلسل المشوار الحلقة 7

بدأت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 7 بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة دينا الشربيني، من حيث انتهت الحلقة الماضية، بعد اكتشاف محمد رمضان أن حقيبته تحتوي على العديد من قطع الآثار والمجوهرات، فقرر أن يتاجر بها ويبحث عن مشترٍ ليبيعها، ويستطيع شراء المنزل الذي يحلم به هو وأسرته.

أحداث مسلسل المشوار الحلقة 7

وشهدت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 7 قيام محمد رمضان بدفن حقيبته المليئة بالدولات والآثار في حديقة الحيوان، حتى لا يكتشفها أحد، خاصة بعدما تمكن من الهروب بها بصعوبة من رجال الأمن في محطة مصر دون أن يكشفوا محتوياتها، خلال الحلقات الماضية، وأثناء ذلك جاء أحد أفراد الأمن الموجودين في الحديقة ولكنه استطاع الاختباء بعيدًا عنه.

أبطال مسلسل المشوار

مسلسل المشوار من إخراج محمد ياسين، وتأليف محمد فريد، كما يشارك في بطولته بجانب دينا الشربيني ومحمد رمضان كل من: أحمد كمال، الطفل محمد العزازي، أحمد مجدي، محمود الليثي، كارولين خليل، ندى موسى، أحمد صفوت، وغيرهم من النجوم.