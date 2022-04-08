لقاء جديد بين آيتن وهنادي وعمرو عبدالجليل في مسلسل مكتوب عليا الحلقة 7

شهدت أحداث الحلقة 7 من مسلسل مكتوب عليا، تطورات جديدة ضمن أحداث العمل الدرامي، حيث يستيقظ جلجل من النوم في صباح اليوم التالي، فيجد مكتوب على يده جملة «بلاش النهارده» ويحاول اكتشاف معنى الجملة، ثم يجد والدته منفعلة، ووالده منفعلا أيضا، في حين يظل بدوي يحاول الكشف عن حقيقته ويبحث خلفه من خلال رجاله.

تفاصيل الحلقة 7 من مسلسل مكتوب عليا

وفي غرفة جلجل يدخل عليه والده ليعتذر له عن طريقة معاملته معه، ويحاول أن يفتح معه صفحة جديدة في علاقتهما السيئة طوال الوقت، ويبلغه أنه سيصطحبه في رحلة إلى الاسكندرية، ولكنه يقرر الالتزام بالجملة المكتوبه على يده «بلاش النهارده» فينفعل والده وينقلب عليه مرة أخرى، خلال أحداث الحلقة 7 من مسلسل مكتوب عليا.

ثم تدخل له روقه «آيتن عامر»، خلال أحداث الحلقة 7 من مسلسل مكتوب عليا، باكيه وتحاول أن تستعطفه ليشعر بحبها، خاصة بعد مشاهدتها لمعاملته الجيدة مع سلمي "هنادي مهنا"، وتبلغه أنها ستسافر إلى طنطا للجلوس مع عمتها وتطلب أن يقوم بتوصيلها، فيقول لها (بلاش النهارده)، ثم تتصل به سلمي «هنادي مهنا» وتطلب مقابلته، فيوافق على الفور، فتغضب روقه «أيتن عامر».

يلتقي جلجل بسلمي، وتفاجئهم روقة التي كانت تراقبهم، وتدخل لتجلس معهم مقتحمة الجلسة بينهم، فيحاول جلجل إبعادها ويطلب منها أن ترحل، ثم يفكر جلجل في حل لغز جملة «بلاش النهارده» ويرفض اللعب مع جليلة ويقرر أن ينام ولا يخرج من غرفته طوال اليوم، ويستيقظ من النوم في اليوم التالي، فيجد كتابة جديدة على يده منها جملة «أختك خارباها» فيظن أنها جيجي «هلا رشدي».

ثم يخرج فيجد شقيقته الصغيرة جليلة «هنا زهران» تتحدث مع صديقها بدلع فينفعل عليها، ثم تتصل به سلمى لتبلغه أنه ترك محفظته في الكافيه خلال تواجده معها أمس، فيبلغها أن اليوم هو عيد ميلاده، فتذهب له سلمى إلى المنزل لتعيد له المحفظة.

مواعيد عرض مسلسل «مكتوب عليا»

يعرض مسلسل «مكتوب عليا» على شاشة قناة «dmc» يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و6 صباحا.