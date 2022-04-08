إيهاب بليبل: «مسلسل مكتوب عليا فكرتي منذ 2013.. وسعيد بردود الفعل»

أعرب الكاتب إيهاب بليبل، مؤلف مسلسل مكتوب عليا، المعروض حاليا في السباق الرمضاني على شاشة قناة «DMC» ومنصة «WATCH IT»، عن سعادته بردود الفعل وتصدره قائمة الخمس مسلسلات الأكثر مشاهدة في رمضان عبر «WATCH IT»، مؤكدا أن الحلقات المقبلة يوجد بها الكثير من المفاجآت الكبيرة التي يتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

فكرة مسلسل مكتوب عليا

وعن شائعة أن مسلسل مكتوب عليا، مأخوذ من أحد الأفلام التي قدمت عام 2013، فنفى «بليبل» ذلك الأمر تماما، مؤكدا أن تصريحات فُهمت بطريقة خاطئة، وأن المسلسل فكرته هو وأنه كان ينوي تقديمه في عام 2013 كفيلم ولكنه وجد أن «قماشة» الموضوع واسعة ومن الممكن أن تُترجم كمسلسل طويل، وهذا ما حدث بعد نحو بعد 9 سنوات كاملة.

وعن أكرم حسني، فقال مؤلف المسلسل، إن شهادته مجروحة فيه؛ لأنه صديقه للغاية على المستوى الشخصي، مؤكدا أنه مفاجأة في المسلسل وأن باقي الأبطال الجمهور متفاجئ بهم في الإطار الكوميدي.

ضيوف شرف مسلسل مكتوب عليا

أما عن توظيف ضيوف الشرف، فأضاف أن الموضوع موظف دراميا ومدروس بشكل جيد، وذلك ما حدث في الحلقات الماضية، وسيستمر مع ضيوف الشرف الذين يظهرون في الحلقات المقبلة.

مسلسل مكتوب عليا من بطولة كل من أكرم حسني، أيتن عامر، هنادي مهنا، ومن تأليف إيهاب بيبل وحققت الأغنية الدعائية للمسلسل: «ستو أنا» نحو 15 مليون مشاهدة في الأسبوع الأول من السباق الرمضاني وتصدرت فيديوهات «تيك توك».

ويعرض لإيهاب بليبل في السينمات أيضًا، فيلم «حامل اللقب» مع دينا الشربيني وهشام ماجد والذي حقق إيرادات كبيرة في شباك التذاكر، كما ينتظر طرح فيلم «جروب الماميز» مع غادة عادل وروبي خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء تصويره.