كشف سبب كذبة مصطفى شعبان وصلاح عبدالله في مسلسل دايما عامر الحلقة 7

كشف مسلسل دايما عامر الحلقة 7، عن أسباب استعانة مستر لطفي، وكيل مدرسة رؤية الخاصة، ويقوم بدوره صلاح عبدالله، بـ عامر عبدالرازق ويجسد شخصيته مصطفى شعبان، للعمل مشرفًا اجتماعيًا بالمدرسة، منتحلًا صفة أستاذ جامعي آخر كانت تسعى إليه الفنانة لبلبة أو مديرة المدرسة، مستغلًا تشابه الأسماء بينهما.

مسلسل دايما عامر الحلقة 7

وفي مسلسل دايما عامر الحلقة 7، ذهب عامر عبدالرازق، إلى منزل مستر لطفي، طالبًا إياه باستبعاده من العمل بهذه المدرسة تفاديًا للمشاكل التي قد تلاحقه، وأن قبوله في البداية بهذه المهمة، كان بسبب تأمين حياة وأموال لطفلته، بعد طلب زوجته الطلاق لعدم وجود وظيفة له.

مصطفى شعبان وافق على مكيدة لطفي بسبب ابنته

وفي مسلسل دايما عامر، نصح مستر لطفي، عامر عبدالرازق، بالتمسك بوجوده بالمدرسة لأنها وظيفة جيدة، يستند إليها حال إقامته دعوى قضائية ضد طليقته ومطالبته بحضانة ابنته.

صلاح عبدالله يسعى للسيطرة على المدرسة

وسأل عامر عبدالرازق بدوره مستر لطفي، عن سبب الاستعانة به واستغلال تشابه الأسماء بينه وآخر، وأكد لطفي أن هذه المدرسة حضر بناءها «طوبة طوبة» مع مستر أبوالوفا مالك المدرسة، ويقوم بدوره عمرو عبدالجليل، ووصفها بأنها كنز كبير يجب ألا يفرط فيه، وأنه يسعى لأن يكون مدير هذه المدرسة والسيطرة عليها.