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أحمد الشامي يكشف 3 أسباب دفعته للمشاركة في دايما عامر.. منها مصطفى شعبان

كتب:

هبة أمين
02:16 م | الخميس 07 أبريل 2022
أحمد الشامي في مسلسل دايما عامر

أحمد الشامي في مسلسل دايما عامر

كشف الفنان أحمد الشامي، عن أسباب موافقته على المشاركة في مسلسل دايما عامر، وحماسه لأداء شخصية مستر شريف، معلم رسم بمدرسة خاصة، والتي تشهد خلافًا بين طلاب المدرسة «ناشونال وانترناشونال»، ومحاولات عامر عبدالرازق المشرف الاجتماعي، لحل الأزمات التي تمر بها المدرسة سواء طلابها أو بين أعضاء هيئة التدريس.

مدرس رسم في مسلسل دايما عامر

وأشار أحمد الشامي، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى وجود ثلاثة أسباب جعلته أكثر حماسًا للمشاركة في هذا المسلسل، منها العمل مع نجم كبير مثل مصطفى شعبان: «مبسوط جدًا بالتعاون معه للمرة الأولى، هو صديقي وعلى المستوى الإنساني، يعد من الأشخاص الذين ترتاح في التعامل معهم، وداخل بلاتوه التصوير يكون حريص لمساعدة كل من حوله، لا يبخل على أي شخص بإمداده بمعلومة ونصيحة، يشوف من محتاج مساعدة ويساعده، وأجواء العمل معه مبهجة وممتعة جدًا، الكواليس كلها ضحك من القلب».

مصطفى شعبان نجم مُريح في التعامل

وأشار إلى أن العمل مع المخرج مجدي الهواري في مسلسل دايما عامر، فرصة كبيرة لأي فنان، خصوصًا وأنه مخرج يمتلك أدواته وقادر على توجيه الممثل وإظهاره بشكل لائق: «كان نفسي أشتغل معاه من زمان، وسعيد جدًا إن ربنا كرمني في رمضان 2022 بالمشاركة في عمل درامي يحمل بصمة مجدي الهواري، مخرج شاطر، يجيد رسم الشخصيات أمام الكاميرا، بخلاف إنه فاهم كوميديا حقيقية والقدرة على رسم البسمة على وجه المشاهد».

مجدي الهواري مخرج له بصمته المتفردة

وأضاف أحمد الشامي، أنه بخلاف أن مسلسل دايما عامر، من إنتاج شركة الباتروس، والتي لها باعًا طويلًا في عالم الإنتاج الفني، كذلك فريق الكتابة يضم كتاب يمتلكون مهارة رسم الشخصيات على الورق بكل تفاصيلها وكل مايدور حولها في المحيط الخاص بها، وانفعالاتها ومشاعرها وأزماتها.

 

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بقلم هبة أمين