يعد مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 7 والقنوات الناقلة له، من اهتمامات الجمهور عبر محركات البحث وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، للوقوف على تطورات الأحداث، وتصرفات عامر عبدالرازق، المشرف الاجتماعي بالمدرسة الخاصة التي تنقسم لـ «ناشنوال وانترناشونال»، وكيفية تعامله مع زملائه بهيئة التدريس، ومشاكل الطلاب وأزماتهم داخل المدرسة أو أولياء أمورهم.

مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 7

ومن مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 7 والقنوات الناقلة، هي طرحه على شاشة قناة الحياة في الساعة 7:40 مساءً، والإعادة الأولى تكون في الساعة 4:15 فجرًا، بينما تكون الإعادة الثانية في الساعة 8 صباحًا.

وتشمل مواعيد عرض مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان الحلقة 7 والقنوات الناقلة، قناة ON، حيث يعرض في الساعة 12:20 بعد منتصف الليل، والإعادة في الساعة 6:55 صباحًا، كما يعرض على شاشة قناة التليفزيون المصري، ومنصة watch it الإلكترونية.

سرقة هاتف ميرنا نورالدين في مسلسل دايما عامر

وشهدت أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 6، سرقة هاتف ميس «فدوى»، وتقوم بدورها ميرنا نورالدين، أثناء خروجها من بوابة المدرسة، على يد شابان يستقلان دراجة بخارية، وسارع مستر «عامر عبدالرازق» بملاحقتهما من خلال دراجته النارية، وانتهت المطاردة بسقوط الشابين أرضًا، ونجاح «عامر» في استرداد الهاتف.

وعندما عاد مجددًا إلى المدرسة لإعادة الهاتف لها، فوجئ بوصول شاب أخر وعرف أنه خطيبها «عمرو» ورحلت معه داخل سيارته، الأمر الذي أثار سخرية بعض المدرسين في المدرسة وقولهم له: «تبقى في إيدك وتقسم لعمرو».