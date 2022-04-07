مصطفى شعبان يتقرب لميرنا نورالدين.. توقعات مسلسل دايما عامر الحلقة 6

يشهد مسلسل دايما عامر الحلقة 6 بطولة مصطفى شعبان، والمقرر عرضها مساء اليوم على عدد من القنوات التليفزيونية، ومنصة watch it الإلكترونية، محاولات عامر عبدالرازق، المشرف الاجتماعي بالمدرسة الخاصة، الذي يجسد دوره الفنان مصطفى شعبان، للتعرف على ما يحدث داخل المدرسة، والتقرب إلى زملائه من هيئة التدريس، والتعرف على الطلاب، بعدما منحه مستر لطفي، وكيل المدرسة الذي يؤدي دوره صلاح عبدالله، الضوء الأخضر للتعامل مع من حوله بطريقته.

مسلسل دايما عامر الحلقة 6

ومن المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 6، تكرار اللقاءات التي تجمع بين عامر عبدالرازق، وميس فدوى، أستاذة مادة التربية الموسيقية، وتؤدي دورها ميرنا نور الدين، والذي سبق وأبدى إعجابه بها، وقد تشهد علاقتهما في الحلقات المقبلة تعقيدًا لارتباطها بأحد الأشخاص، وفي الوقت ذاته بسبب الأزمة التي يعيشها عامر مع طليقته، وتؤدي دورها فريال يوسف، وتمنع عنه رؤية طفلته الوحيدة.

وكان عامر عبدالرازق، في مسلسل دايما عامر، بدأ بجولة داخل المدرسة، تعرف خلالها على بعض المدرسين عن بُعد، واستمع لشرح ميس فدوى عن السيمفونية الخامسة لبيتهوفن للطلاب، وبدأ يرسم قلبًا للتلاميذ الذين تجاوبوا معه.

قنوات عرض مسلسل دايما عامر الحلقة 6

وفي مسلسل دايما عامر الحلقة 5، المعروضة أمس، التقى عامر عبدالرازق، الذي ينتحل صفة شخص آخر يحمل نفس الاسم ويعمل أستاذًا في الجامعة الأمريكية، مع ميس ماهيتاب، مدرسة اللياقة البدنية وتؤدي دورها سينتيا خليفة، وأبدى تعجبه من الحصة وقيام الفتيات ببعض الألعاب الجسدية، وذلك في إطار كوميدي.

ويعرض مسلسل دايما عامر الحلقة 6 بطولة مصطفى شعبان، مساء اليوم على شاشة قنوات الحياة، والتليفزيون المصري، و قناة ON، ومنصة watch it الإلكترونية.