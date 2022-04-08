ظهور ليلي عز العرب.. مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 7

بدأت منذ قليل الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي للثنائي آسر ياسين وأحمد داود، على قناة cbc، وشهدت الكثير من الأحداث، وهنا تعرف على ملخص أحداث مسلسل سوتس بالعربي لآسر ياسين الحلقة 7.

شهد ملخص أحداث مسلسل سوتس بالعربي لآسر ياسين الحلقة 7 الكثير من الأحداث التي انطلقت بتعرض زين الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين لحادث سير أثناء تواجده في السيارة مع آدم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود، وسائق السيارة، وذلك مع سيارة تاكسي، وأصر السائق على تقديم بلاغ للشرطة.

ملخص أحداث مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 7

وبعد ذلك شهدت الحلقة السابعة الظهور الأول لـ سارة الشربيني وتجسد شخصيتها الفنانة ليلى عز العرب، التي ستكون صاحبة القضية الجديدة لمكتب المحاماة وسيتولاها زين وآدم.

الظهور الأول لـ ليلي عز العرب

وبالفعل تسبب الحادث في تأخر زين على موعده مع سارة ولذلك أرسل آدم الذي تعرف على سارة ودار بينهما حديث مطول وهي مبنهرة بمعلوماته والكاريزما التي يمتلكها وظلت تتحدث معه كثيرا وتكشف له عن نيتها في بدء بيزنس خاص بها .