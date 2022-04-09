بعد الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الذي شهدته كافة الأنحاء خلال الأيام الماضية، كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى، ما جعل الكثير من المواطنين يتساءلون عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس حار نهارا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على محافظات الصعيد وجنوب سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، أنه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية كثيفة اليوم السبت الموافق 9 أبريل 2022، كما كشفت عن درجات الحرارة المتوقعة في كافة الأنحاء وجميع المحافظات، والتي جاءت كالتالي:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 9-4-2022

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 9-4-2022 في مصر، على النحو التالي:

القاهرة 28-17

الإسكندرية 24-15

وادي النطرون 27-15

طنطا 28-16

شبين الكوم 27-15

دمنهور 27-17

بلطيم 26- 16

مطروح 22-15

السلوم 21-15

سيوة 25-12

بورسعيد 24-16

دمياط 23-16

الزقازيق 27-15

المنصورة 27-16

الإسماعيلية 28-15

السويس 28-15

العريش 22-15

رفح 22-14

رأس سدر 32-16

نخل 29-15

نويبع 33-16

طابا 31-17

كاترين 29-14

الطور 28-21

شرم الشيخ 32-24

الغردقة 33-23

مرسى علم 35-22

الفيوم 29-17

بني سويف 29-18

المنيا 31-20

أسيوط 33-21

سوهاج 35-21

قنا 39-24

الأقصر 39-23

أسوان 41-23

إدفو 41-24

أبو سمبل 41-26

الوادي الجديد 42-21

شلاتين 35-19

أبو رماد 34-18

حلايب 33-22

رأس حدربة 34-19