انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بشمال سيناء

تشهد مدن وقرى شمال سيناء تقلبات مناخية في اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك، منذ ساعات الصباح الأولى بعد ساعات من طقس حار ضرب المنطقة.

رياح متوسطة تضرب مدن وقرى شمال سيناء

هبت رياح متوسطة على جميع الأنحاء بمدن وقرى المحافظة، تزيد سرعتها في المناطق الصحراوية والساحلية، وذلك بالتزامن مع اختفاء محدود لشمس النهار، التي تأخرت عن الظهور حتى قرابة أذان الظهر.

انخفظت درجات الحرارة لقربة 8 درجات عن مثيلاتها أمس الخميس، فقد وصلت اليوم بحسب المرصد المناخي لمجلس مدينة العريش إلى 25 درجة مئوية.

تنسيق بين المديريات لمتابعة أحوال الطقس بالعريش

قال مجلس مدينة العريش في بيان له، إن درجات الحرارة تحسنت اليوم الجمعة بعد 48 ساعة كانت مرتفعة، مشيرا أن مجلس المدينة لم يتلق خلال الساعات القليلة الماضية أي شكاوى أو استغاثات من المواطنين.

وكان مجلس مدينة العريش أيضا، أعلن في بيان سابق له، أن هناك تنسيق بين المديريات ومجالس المدن والحياء والأقسام بمدينة العريش، وذلك لمتابعة التطورات المناخية لحظة بلحظة، وذلك بتعليمات من اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الذي بدوره شدد على متابعة الطقس وكتابة تقارير يومية وتقديمها إلى مركز الخدمة والطوارئ بديوان عام المحافظة.

ومن ناحية أخرى، أكد المهندس سعيد عرادة رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، أن الرياح والأوضاع المناخية لم تؤثر حتى اللحظات على التيار الكهربائي، وأن الأمور طبيعية، وأن هناك تنسيق بين مجلس وشركة الكهرباء، وذلك لاستقبال شكاوى المواطنين بسبب انقطاع التيار الكهربائي والعمل على حلها بشكل عاجل.