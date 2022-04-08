تداول صورة لمشاركة القمص أرسانيوس «شهيد الإسكندرية» في تعبئة كراتين رمضان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للقمص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك، والذي راح ضحية حادث أليم بعدما تم الاعتداء عليه بسلاح أبيض أثناء سيره بطريق الكورنيش وقد توفي المجني عليه بالمستشفى متأثرًا بإصاباته نتيجة الاعتداء.

القمص أرسانيوس يشارك في تعبئة كراتين شهر رمضان

وانتشرت صورة منذ قليل للقمص شهيد الإسكندرية، وهو يشارك في عمل كرتونة رمضان لإخوته المسلمين.

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تلك الصورة: «فجأه يقتله أحد الإرهابيين ربنا يرحمه ويحسن إليه ويقدس روحه وينتقم من القاتل وخونة الأوطان أعداء الإنسانية يا جماعة ادعوا له على إفطاركم فهو في مكان أفضل الآن مع القديسين والشهداء صبرنا يا رب لإخوتي المسيحيين تعازينا ونعزي أنفسنا فيه».

النيابة تأمر بحبس المتهم في قتل القمص

وأمرت النيابة العامة اليوم بحبس المتهم بقتل القمص «أرسانيوس وديد رزق» كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وتنفيذ قرار المحكمة المختصة بإيداعه تحت الملاحظة الطبية بأحد المستشفيات العامة المتخصصة في علاج الأمراض النفسية والعصبية لبيان حقيقة ما ادعاه خلال استجوابه من سابقة معاناته من أمراض نفسية تُفقده السيطرةَ على أفعاله، وذلك بعدما استجوبته، واستمعتْ لشهادة سبعة عشر شاهدًا على الواقعة، وعاينت محلَّ ارتكاب الجريمة، واطلعت على آلات المراقبة المثبتة بمحيطه، وتلقت نتائج التقارير الفنية من مصلحة الطب الشرعي ومركز الإسكندرية للسموم بشأن إجراء الصفة التشريحية لجثمان المجني عليه، وفحص عينات من المتهم بيانًا لمدى تعاطيه أيّ مواد مخدّرة.

وكان تقرير الصفة التشريحية الصادر عن مصلحة الطب الشرعي نفاذًا لقرار النيابة العامة قد أثبت أن وفاة المجني عليه نتيجةُ إصابته الطعنيَّة بالعنق، كما أن النيابة العامة كانت قد أمرت بفحص عينة دم وبول للمتهم بيانًا لمدى تعاطيه أي مواد مخدرة، فأسفر الفحص عن خلوّ العينات مما يشير لذلك، كما ندبت النيابة العامة الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الحادث ورفع ما به من آثار لفحصها.